Caccia ai cimeli delle Olimpiadi Milano Cortina | anche una lattina di Coca-Cola vuota vale qualcosa
La caccia ai cimeli delle Olimpiadi di Milano e Cortina si fa sempre più curiosa. Una lattina di Coca-Cola vuota si può vendere a 29 euro, mentre un pass di accesso vale oltre 33 euro. Anche i bollini raccolti nei supermercati arrivano a prezzi che variano dai 5 ai 70 euro. La voglia di avere un ricordo di quei giorni speciali spinge alcuni collezionisti a spendere cifre sorprendenti.
