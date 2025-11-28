Atripalda denunciata una coppia di trentenni per furto aggravato

Avellinotoday.it | 28 nov 2025

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato una coppia di trentenni (lui di Monteforte Irpino, lei di origini straniere), ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Atripalda.È accaduto nel pomeriggio di ieri: la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

