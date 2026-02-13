Fuori dal programma tv Andrea Pucci altri problemi dopo il caos Sanremo e il caso Conad

Andrea Pucci finisce ancora nei titoli per problemi legati alla sua presenza in tv, questa volta a causa delle polemiche durante il caos di Sanremo e il caso Conad. La situazione si è aggravata quando le critiche sui social sono aumentate, portando il comico a rinunciare a un impegno importante: la conduzione del Festival di Sanremo con Carlo Conti. La vicenda si aggiunge a una serie di difficoltà che sembrano colpire l’artista, tra malintesi e reazioni pubbliche che complicano il suo percorso professionale.

Da giorni il nome di Andrea Pucci è al centro di un vortice mediatico che non accenna a placarsi. Tutto è iniziato con le forti critiche piovute sui social, che hanno spinto il comico a fare un passo indietro rispetto a un appuntamento di grande visibilità: la co-conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. Una decisione che ha sorpreso molti e che ha immediatamente alimentato il dibattito pubblico, trasformando una scelta personale in un caso nazionale. Il ritiro dall’invito di Carlo Conti non è stato però l’unico contraccolpo. Nelle ore successive è emerso che anche Conad ha deciso di cancellare una serata aziendale che avrebbe visto Pucci protagonista, proprio a causa della bufera mediatica esplosa intorno al suo nome.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo lo scandalo di Sanremo, Andrea Pucci è stato licenziato da Conad.

Andrea Pucci, dopo il Festival di Sanremo 2026, è costretto a dire addio anche a Stasera tutto è possibile, perché la Rai ha deciso di non rinnovare il suo contratto a causa di alcune controversie legate ai commenti fatti durante la kermesse.

