Andrea Pucci, dopo il Festival di Sanremo 2026, è costretto a dire addio anche a Stasera tutto è possibile, perché la Rai ha deciso di non rinnovare il suo contratto a causa di alcune controversie legate ai commenti fatti durante la kermesse.

Dopo il Festival di Sanremo 2026, Andrea Pucci è costretto a dire addio anche a Stasera tutto è possibile. Il divertente programma di Rai 2, condotto da Stefano De Martino, tornerà in onda il prossimo 23 febbraio – proprio nella settimana sanremese – ma dovrà fare a meno del comico milanese, che era stato protagonista di svariate puntate un anno fa. Perché Andrea Pucci non sarà a Stasera tutto è possibile. Andrea Pucci non tornerà a Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. A farlo sapere Andrea Parrella nel format di Youtube Non è la Tv: “In questi giorni ci sono le registrazioni in corso del format e possiamo confermare che Andrea Pucci non è previsto tra gli ospiti di questa stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Pucci, dopo Sanremo fuori anche da Stasera tutto è possibile: il motivo

Andrea Pucci non parteciperà alla prossima stagione di Stasera tutto è possibile.

Carlo Conti fa sapere che Pucci non parteciperà più al festival di Sanremo.

