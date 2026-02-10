Andrea Pucci licenziato da Conad dopo lo scandalo Sanremo | Non faccio più ridere

Dopo lo scandalo di Sanremo, Andrea Pucci è stato licenziato da Conad. Il comico milanese, che aveva rinunciato a condurre il Festival 2026, ora si trova senza lavoro anche in altri settori. Pucci aveva già annunciato di non far più ridere, e questa decisione ha portato a conseguenze concrete nel suo percorso professionale.

La rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 ha innescato una catena di conseguenze che il comico milanese probabilmente non aveva previsto. Quello che doveva essere un passo indietro per evitare ulteriori polemiche si è trasformato in un boomerang professionale con ripercussioni concrete sulla sua carriera. La vicenda ha assunto dimensioni politiche quando esponenti di primo piano del governo italiano, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, passando per Ignazio La Russa e Antonio Tajani, hanno pubblicamente preso le difese del cabarettista. Una mobilitazione che ha provocato la reazione dell’opposizione, con Giuseppe Conte e Matteo Renzi che hanno accusato la maggioranza di utilizzare il caso Pucci per distogliere l’attenzione da questioni più urgenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

