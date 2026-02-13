Funerali Zichichi l' arrivo del presidente Mattarella in chiesa

Il presidente Sergio Mattarella si è presentato alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, per partecipare ai funerali di Antonino Zichichi, il fisico scomparso questa settimana, e ha portato con sé un mazzo di fiori in segno di rispetto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, per i funerali di Antonino Zichichi. Ad accompagnarlo la figlia Laura. Presenti, in rappresentanza del governo, anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.