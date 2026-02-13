Funerali di Zichichi il Presidente Mattarella raggiunge la Basilica di Santa Maria degli Angeli – Il video

Il Presidente Mattarella si è recato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma per partecipare ai funerali di Antonino Zichichi, morto lo scorso sabato a causa di una malattia improvvisa. La sua presenza ha attirato numerosi cittadini e colleghi, che hanno voluto rendere omaggio al fisico e scienziato scomparso. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di rispetto e commozione, con un corteo di familiari, amici e autorità. Un dettaglio significativo è stato il momento in cui il presidente ha posato una candela accesa davanti alla bara.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Si sono tenute a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, le esequie di Antonino Zichichi. Alla cerimonia ha partecipato anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La dichiarazione shock di Gratteri: «Massoneria deviata e centri di potere voteranno Sì al referendum». Salvini: «Lo denuncio» Giorgia Meloni senza cappotto al vertice Ue, la raffica di domande e la premier che soffre: il fuorionda beccato dai microfoni in diretta – Il video Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento.🔗 Leggi su Open.online Zichichi, venerdì a Roma i funerali del fisico nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri? Venerdì a Roma si svolgeranno i funerali di Antonino Zichichi, il fisico scomparso nella notte tra lunedì e martedì. Funerali Valentino, Anne Hathaway arriva alla Basilica di Santa Maria degli Angeli Anne Hathaway e il marito Adam Shulman partecipano ai funerali di Valentino, svoltisi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Funerali di Zichichi, il Presidente Mattarella raggiunge la Basilica di Santa Maria degli Angeli Argomenti discussi: Zichichi, venerdì a Roma i funerali del fisico nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri?; Un ricordo del professor Antonino Zichichi; La morte di Zichichi. Camera ardente e funerali a Roma; Addio ad Antonino Zichichi, funerali in forma solenne venerdì 13 febbraio a Roma. Funerali di Zichichi, il Presidente Mattarella raggiunge la Basilica di Santa Maria degli Angeli(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Si sono tenute a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, le esequie di Antonino Zichichi. Alla cerimonia ha partecipato anche ... ilmessaggero.it I funerali di Antonino Zichichi a Santa Maria degli Angeli con Mattarella. Il vescovo: «Grande scienziato e credente»In concomitanza con i funerali dello scienziato trapanese, le campane di alcune chiese di Trapani e Erice hanno suonato a lutto. Un'altra celebrazione si terrà in occasione della tumulazione nel cimit ... roma.corriere.it Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo, accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico, Carlo Conti, e dalla Co-conduttrice Laura Pausini. Dopo l’int - facebook.com facebook Il Presidente Mattarella ha incontrato i partecipanti al 76º Festival di Sanremo Il video: youtu.be/mO7-FoVMGv8si… x.com