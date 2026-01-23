Anne Hathaway e il marito Adam Shulman partecipano ai funerali di Valentino, svoltisi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. L’attrice americana è arrivata in rispetto del celebre stilista, scomparso lunedì all’età di 93 anni. La cerimonia si svolge in un contesto di sobria eleganza, riflettendo l’importanza di Valentino nel mondo della moda e il rispetto per la sua figura.

L’attrice americana Anne Hathaway è arrivata con il marito Adam Shulman alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per i funerali di Valentino, morto lunedì a 93 anni. Profondamente legata allo stilista italiano, Anna Hathaway lo ha ricordato nei giorni scorsi dicendo come la sua arte abbia “reso più luminoso il suo mondo”. Funerali Valentino, Simona Ventura: “Era un genio e persona speciale. E’ finita un’epoca” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali Valentino, Anne Hathaway arriva alla Basilica di Santa Maria degli Angeli

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

