Zichichi venerdì a Roma i funerali del fisico nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri?

Venerdì a Roma si svolgeranno i funerali di Antonino Zichichi, il fisico scomparso nella notte tra lunedì e martedì. La cerimonia si terrà alle 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica. La salma del professore sarà accolta nella chiesa, dove amici, colleghi e studenti potranno rendergli omaggio. La notizia ha già fatto il giro del mondo scientifico e tra chi lo conosceva bene c’è grande cordoglio.

(Adnkronos) – I funerali del fisico Antonino Zichichi, scomparso nella notte di lunedì 9 febbraio all'età di 96 anni, si terranno venerdì 13 febbraio, alle ore 16, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma. Lo comunica la famiglia dello scienziato. La camera ardente sarà aperta da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Antonino Zichichi Funerali Funerali di Valentino Garavani a Roma, cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, presenti anche star del cinema - la DIRETTA Oggi a Roma si è svolta la cerimonia funebre di Valentino Garavani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Funerali Valentino, Anne Hathaway arriva alla Basilica di Santa Maria degli Angeli Anne Hathaway e il marito Adam Shulman partecipano ai funerali di Valentino, svoltisi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Antonino Zichichi Funerali Argomenti discussi: È morto il fisico Zichichi, tra i protagonisti del dialogo tra scienza e fede; Morto il fisico Antonino Zichichi; Fisica, è morto Antonino Zichichi: aveva 96 anni; E’ morto il fisico Antonino Zichichi. Antonino Zichichi: venerdì 13 febbraio i funerali a RomaI funerali del fisico Antonino Zichichi, scomparso nella notte di lunedì 9 febbraio all'età di 96 anni a Roma,come ha comunicato la famiglia, si ... leggo.it La morte di Zichichi. Camera ardente e funerali a RomaRoma si prepara a salutare per l’ultima volta Antonino Zichichi, uno dei più grandi scienziati italiani del Novecento, morto a 97 anni. Nato a Trapani, fisico di fama mondiale, ricercatore del CERN, Z ... tp24.it DEGRADO E SICUREZZA NELLA VILLETTA DI SANTA MARIA AMMALATI AD ACIREALE: L’APPELLO DI PAOLO MONACO. (redazione) La necessità di un intervento immediato di riqualificazione per la piazzetta della frazione di Santa Maria Ammalati è stat - facebook.com facebook Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Annalisa Imparato, durante l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026, ha evidenziato come la distinzione dei ruoli rappresenti uno dei pilastri del modello accusatorio e una garanzia per l’im x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.