Funerali di Antonino Zichichi l' arrivo del feretro alla Basilica di Santa Maria degli Angeli – Il video

Antonino Zichichi è morto e oggi i suoi funerali si sono svolti a Roma. La salma è arrivata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove decine di persone si sono radunate per salutarlo. Sono stati presenti amici, colleghi e studenti, tutti desiderosi di rendere omaggio al fisico e divulgatore scientifico. Un'auto funebre ha consegnato il feretro davanti alla chiesa, creando un momento di grande commozione tra i presenti.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Si sono tenute a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, le esequie di Antonino Zichichi. Ecco l'arrivo del feretro nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Dispiace la morte di Antonino Zichichi, creatore, fra gli altri meriti, della scuola di fisica internazionale di Erice (cui ho partecipato diverse volte). Però, come qualche volta accade, in età avanzata l'ottimo fisico delle particelle si è avventurato su sentieri per lui sc - facebook.com facebook Il ricordo di Antonino Zichichi, ottimo fisico delle particelle, ma pessimo climatologo e biologo, nonché detrattore del metodo scientifico, avendo affidato ai giornali, invece che alle riviste specializzate, le sue opinioni. Valore scientifico Zero. x.com