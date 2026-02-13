Fulminacci | A Sanremo vorrei godermela tutta Il duetto con Fagnani? È un personaggio gigantesco e ha la capacità di stare simpatica a tutti

Fulminacci, che ha riscoperto il palco del Festival di Sanremo quest’anno, dice di voler “godersela tutta” e si prepara a salire sul palco con entusiasmo, dopo aver vissuto l’esperienza del 2021 tra le poltrone vuote del Teatro Ariston, in un’edizione resa irreale dalla pandemia. Questa volta, il cantante romano spera di vivere la manifestazione in modo più spensierato, anche grazie al duetto con Fagnani, che definisce “un personaggio gigantesco e molto simpatica a tutti”. La presenza della giornalista e conduttrice, nota per il suo carattere schietto, ha già attirato l’attenzione tra

Nel 2021 Fulminacci cantava al suo primo Festival davanti alle poltrone vuote, in un Teatro Ariston irreale. Al posto del pubblico, una platea di palloncini che per lui, sono da sempre «il mio terrore più grande». Aveva 23 anni e di come funzionasse il piccolo schermo da parte di lo fa, non sapeva nulla. Oggi torna a Sanremo con “Stupida sfortuna”. Dice che non è sfortuna e che bisogna «pesare le parole». E intanto sceglie di cantare “Parole parole” con Francesca Fagnani, uno dei duetti più attesi e meno scontati della serata cover. Fulminacci rientra all’Ariston con un nuovo disco in vista che si chiama “Calcinacci”: «Come quando si è rotto qualcosa e si ricostruisce». 🔗 Leggi su Leggo.it

