Fulminacci a Sanremo | Vorrei arrivare 5° duetterò con Francesca Fagnani perché la stimo Il nuovo album Calcinacci? Nasce dalla fine di una lunga storia

Fulminacci torna sul palco di Sanremo con il brano “Stupida Sfortuna”. Il cantante romano, classe 1997, rivela di voler arrivare almeno quinto e annuncia un duetto con Francesca Fagnani, perché la stima molto. Parla anche del suo nuovo album “Calcinacci”, spiegando che nasce dalla fine di una lunga storia. È il suo ritorno tra i big, e si prepara a dare il massimo.

Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026 anche Fulminacci. Il cantautore romano, classe 1997, torna in gara con il brano "Stupida Sfortuna". Di questo (e non solo) ha parlato durante un incontro stampa nella mattinata di mercoledì 11 febbraio. "Ho fatto Sanremo nella versione covid senza.

