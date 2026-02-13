Fughe in avanti pacificazioni e spaccature tra i leader Ue Le posizioni di Meloni

Mario Draghi ha chiesto ai leader europei di accelerare sui piani di riduzione delle emissioni, ma Giorgia Meloni si è opposta, preferendo mantenere un ritmo più graduale e meno vincolante.

Al ritiro di Alden Biesen i leader dell'Unione europea condividono il "senso di urgenza", senza balzi sulla competitività Bruxelles. Non il 2028, non il 2027, ma quest'anno. Mario Draghi ieri ha insistito con i leader dell'Unione europea sulla necessità di accelerare sull'agenda per evitare il declino dell'Europa di fronte agli Stati Uniti di Donald Trump e alla Cina di Xi Jinping. Perché dalla pubblicazione del suo rapporto, nel settembre del 2024, si è assistito a un ulteriore "deterioramento del panorama economico", ha detto Draghi, secondo uno dei partecipanti al ritiro del castello di Alden Biesen.