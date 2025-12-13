Assett russi congelati l' Italia | Niente fughe in avanti Mosca promette ritorsioni contro l' Ue

L'Italia si oppone all'uso dei beni statali russi congelati nelle banche europee per finanziare l'Ucraina, sostenendo il Belgio nel respingere questa proposta dell'UE. Mosca avverte di possibili ritorsioni, mentre i timori di escalation aumentano. La questione evidenzia le tensioni tra i paesi europei e la Russia sulla gestione delle risorse congelate.

L'Italia sta sostenendo il Belgio nel dire 'no' al piano dell'Ue per utilizzare in favore dell'Ucraina 210 miliardi di euro di beni statali russi congelati nelle banche europee. Lo riporta Politico che cita un documento interno secondo il quale Roma si è unita a La Valletta e a Sofia, oltre che al governo belga, per chiedere alla Commissione europea di trovare una soluzione alternativa. Secondo il sito, l'intervento di Roma a meno di una settimana da un incontro cruciale dei leader europei a Bruxelles, potrebbe minare le speranze della Commissione di finalizzare un accordo sul piano. Nelle intenzioni dell'esecutivo europeo, l'appuntamento del 18 e 19 dicembre dovrebbe dare il via libera all'impiego di miliardi di euro di riserve russe detenute presso la banca Euroclear in Belgio per sostenere l'economia di Kiev, devastata dalla guerra. Iltempo.it

