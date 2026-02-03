Giorgia Meloni si conferma tra i leader più influenti dell’Unione europea. Dopo tre anni e mezzo al potere, la premier italiana supera le previsioni e rafforza la sua posizione a livello internazionale. Anche gli inglesi la riconoscono come una figura chiave, dimostrando come il suo ruolo sia ormai centrale nel panorama politico europeo.

Sarebbe dovuta durare sei mesi a Palazzo Chigi, poi un anno ma dopo tre anni e mezzo Giorgia Meloni è ancora lì e, soprattutto, è diventata uno dei leader più forti dell’Unione europea. A ribadire quanto già detto da francesi, tedeschi e spagnoli sono ora gli inglesi, che dal Telegraph analizzano il nuovo asse di influenza Roma-Berlino che, di fatto, ha messo fuori gioco Parigi: Emmanuel Macron è troppo debole all’interno, il suo mandato all’Eliseo è in dirittura d’arrivo e, soprattutto, non ha più l’appeal e la presa necessaria per guidare l’Ue. “Meloni, temuta come populista euroscettica quando si insediò tre anni fa, si è dimostrata un'arcipragmatica ed è emersa come uno dei leader più influenti d'Europa”, spiega il quotidiano inglese, al contrario di Macron che è ormai “un’anatra zoppa” e al quale Friedrich Merz non può più guardare per il bene dell’Ue e del suo Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ue, anche gli inglesi incoronano Meloni: “Arcipragmatica e tra i leader più influenti”

Approfondimenti su Ue Italia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ue Italia

Argomenti discussi: Brexit, Londra ci ripensa: Ue più affidabile degli Usa. E parlare di rientro 10 anni dopo non è più un tabù; Brexit o no Brexit? Un dilemma inglese ma anche europeo; Premio Andrea Purgatori, consegnati i riconoscimenti. Bartoli: auspichiamo che la direttiva UE antislapps venga recepita anche per l'Italia; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia).

UE, anche gli inglesi incoronano Meloni: Arcipragmatica e tra i leader più influentiSarebbe dovuta durare sei mesi a Palazzo Chigi, poi un anno ma dopo tre anni e mezzo Giorgia Meloni è ancora lì e, soprattutto, è diventata uno dei leader più forti dell’Unione europea. A ribadire ... msn.com

Regno Unito. L’80% degli scienziati inglesi contrario all’uscita dalla UE: La ricerca britannica ci rimetterebbeDello stesso parere anche la maggioranza dei ricercatori europei seocndo i quali l’uscita della Gran Bretagna dalla UE andrebbe a danneggiare la scienza dentro e fuori i confini delle isole ... quotidianosanita.it

La differenza tra noi e gli inglesi sta tutta qui. #Meloni x.com

Steve Bannon parla di finanziamenti alla Lega (mai esistiti secondo il Carroccio). Il miliardario pedofilo: «Il leader della Lega non parla inglese». E gli sfottò a Meloni - facebook.com facebook