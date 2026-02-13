Fuga di gas da un' azienda a Valmadrera | scatta l' allarme in città

Un episodio di fuga di gas da un'azienda a Valmadrera ha causato l’intervento massiccio dei vigili del fuoco, allertati da un odore sospetto e dall’odore di gas che si diffuse rapidamente nell’aria. La fuga si è verificata nel pomeriggio, quando un malfunzionamento alle tubature ha provocato il rilascio del gas, creando un rischio per i residenti. I soccorritori sono arrivati sul posto e hanno evacuato temporaneamente alcune abitazioni vicine per mettere in sicurezza la zona.

Un pomeriggio di tensione a Valmadrera, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in forze per domare una situazione di potenziale pericolo. Alle 17 di venerdì 13 febbraio una perdita di Gpl da un serbatoio all'interno di un'azienda situata in via del Maglio ha richiesto l'immediato intervento dei pompieri, che hanno dovuto mettere in campo un dispositivo di sicurezza imponente per fronteggiare l'emergenza. La fuga di gas avrebbe avuto origine da un serbatoio di Gpl collocato all'interno dei locali dell'azienda. Le cause della perdita, comunque, sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici intervenuti sul posto.