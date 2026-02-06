Questa mattina a Benevento, in viale Principe di Napoli, si è verificata una fuga di gas in un appartamento. L’allarme è scattato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari. Una 63enne è stata soccorsa e portata in ospedale per controlli. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la zona è stata evacuata per sicurezza. La causa del guasto sarà ora accertata dagli esperti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in viale Principe di Napoli, a Benevento. Una segnalazione al numero di emergenza 112 è partita dopo che una residente aveva avvertito un forte odore di gas proveniente da un appartamento situato al quarto piano di uno stabile della zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno forzato la porta dell’abitazione e trovato riverso al suolo un 63enne in gravi condizioni. L’uomo è stato immediatamente soccorso e affidato al personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento in ospedale. Nell’appartamento sono successivamente intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fuga di gas in abitazione, scatta l’allarme: soccorso 63enne

Un uomo di 68 anni è deceduto ieri a Montevarchi, in provincia di Arezzo, a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio provocata da una fuga di gas nell'abitazione.

