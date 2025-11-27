Frecciarossa Salvini incontra Fs e Trenitalia | Risposta entro il 28 novembre

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato oggi pomeriggio l'ad di FS Stefano Antonio Donnarumma e l'ad di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio per fare il punto sulle fermate del Frecciarossa a Parma e Piacenza che dovrebbero essere soppresse dal 14 dicembre.

