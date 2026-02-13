Frosinone pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro

Frosinone, un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l'ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro, ferendola gravemente. La ragazza stava giocando nel cortile di casa quando il cane, appartenente a un vicino, si è scagliato contro di lei senza motivo apparente, lasciando tracce di sangue sul muro e sul pavimento.