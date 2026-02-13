Frosinone pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro
Frosinone, un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l'ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro, ferendola gravemente. La ragazza stava giocando nel cortile di casa quando il cane, appartenente a un vicino, si è scagliato contro di lei senza motivo apparente, lasciando tracce di sangue sul muro e sul pavimento.
(Adnkronos) – Un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l'ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro procurandole varie ferite. È accaduto ieri sera in un appartamento a Ceccano (Frosinone), intorno alle 22.30 circa, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Frosinone. Secondo una prima . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su frosinone pitbull
Ceccano, pitbull azzanna bambina di due anni e la scaraventa violentemente a terra e contro un muro
Ceccano, un pitbull ha azzannato una bambina di due anni, scaraventandola violentemente a terra e contro un muro nel cortile di casa.
Terrore in casa, pitbull azzanna una bimba di 2 anni e la sbatte contro il muro. Salvata da un 42enne
Attimi di puro terrore nella serata di ieri, 12 febbraio 2026, all’interno di un’abitazione privata a Ceccano, dove il pitbull di famiglia ha azzannato una bambina di 2 anni e l’ha sbattuta contro il muro.
Ultime notizie su frosinone pitbull
Argomenti discussi: Turismo, delegazione di Valladolid a Roma presenta la sua ‘Semana Santa’; Clima, l’amministrazione Trump dice addio alle regole contro il riscaldamento globale.
Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro(Adnkronos) – Un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l’ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro procurandole varie ferite. È accaduto ieri sera in un appartamento a ... sassarinotizie.com
Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anniGrave ferimento a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove ieri sera un pitbull ha azzannato una bambina di soli due anni all'interno di un'abitazione ... lapresse.it
Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro x.com
Cisl e Femca Cisl di Frosinone accendono i riflettori sull'assenza di dati sui volumi occupazionali - facebook.com facebook