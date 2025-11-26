D'Anna e l'offesa a Pitzalis | raccolta firme e interrogazione in Parlamento per far dimettere l'ex senatore

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le frasi offensive rivolte da Vincenzo D'Anna a Valentina Pitzalis continuano a provocare reazioni. Mentre alcuni vertici dei biologi esprimono solidarietà, cresce la richiesta di dimissioni: oltre 21.400 firme e un'interrogazione parlamentare depositata in Senato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

d anna offesa pitzalisDopo l’offesa a Pitzalis scoppia la bufera: raccolta firme e interrogazione in Parlamento per far dimettere l’ex senatore - Mentre alcuni vertici dei biologi esprimono solidarietà, cresce la richiesta di dimissioni: oltre 21 ... Segnala fanpage.it

d anna offesa pitzalisInsulti choc a Valentina Pitzalis, la solidarietà della Federazione biologi all'ex senatore D'Anna: «La sua era solo una battuta» - Il comunicato della Federazione Biologi in solidarietà al suo presidente, l'ex senatore Vincenzo D'Anna autore del commento choc al post del Corriere sull'articolo della donna data alla fiamme dal com ... Secondo milano.corriere.it

d anna offesa pitzalis“C’è a chi la moglie piace cotta”: frase di D’Anna contro Pitzalis scatena indignazione, poi l’ex senatore prova a scusarsi - Ex senatore Vincenzo D’Anna e il commento choc contro Valentina Pitzalis: polemica sui social e scuse tardive. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: D Anna Offesa Pitzalis