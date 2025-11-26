D'Anna e l'offesa a Pitzalis | raccolta firme e interrogazione in Parlamento per far dimettere l'ex senatore
Le frasi offensive rivolte da Vincenzo D'Anna a Valentina Pitzalis continuano a provocare reazioni. Mentre alcuni vertici dei biologi esprimono solidarietà, cresce la richiesta di dimissioni: oltre 21.400 firme e un'interrogazione parlamentare depositata in Senato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
