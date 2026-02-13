Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Francesca Albanese | Ha superato ogni limite La relatrice Onu | L’Inquisizione è tornata

Fratelli d’Italia ha avviato una petizione contro Francesca Albanese, accusandola di aver superato ogni limite nel suo ruolo di relatrice Onu sui territori palestinesi. La motivazione deriva da alcune sue dichiarazioni considerate provocatorie e fuori luogo, che hanno scatenato reazioni di sdegno tra i sostenitori del partito. Albanese, docente universitaria, ha recentemente espresso opinioni che hanno acceso il dibattito pubblico, portando alla richiesta di rimozione ufficiale.

Fratelli d'Italia lancia una petizione per chiedere che l'Onu revochi a Francesca Albanese l'incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Lo annuncia il partito della premier Giorgia Meloni sui social, aggiungendo che «ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo». Sulla pagina della raccolta firme si legge: «Purtroppo, le recenti dichiarazioni pubbliche di Francesca Albanese, attuale relatrice speciale sui territori palestinesi occupati, hanno dimostrato una palese incompatibilità con la neutralità richiesta dal suo mandato». La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati.