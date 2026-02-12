Dopo Parigi anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese Cosa farà l’Italia?
Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese. La relatrice speciale dell'Onu sui Territori palestinesi si trova nel mirino di più paesi dopo aver definito Israele “nemico comune dell’umanità” in un incontro con rappresentanti di Hamas e il ministro degli Esteri iraniano. Ora si attende di capire cosa farà l’Italia, mentre cresce la pressione internazionale.
Roma, 12 febbraio 2026 – Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, dopo le sue parole su Israele “nemico comune dell'umanità ” rilasciate alla presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano. “La signora Albanese si è già permessa in passato numerose uscite fuori luogo. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele: non può ricoprire questo incarico”, ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul. Ieri l'omologo francese, Jean Noel Barrot, aveva chiesto le dimissioni di Albanese, denunciando le sue “parole oltraggiose su Israele". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Francesca Albanese
Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese: "Parole oltraggiose contro Israele"
Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite che ha scatenato le polemiche con le sue parole contro Israele.
Perché Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese. Il caso visto dalla Francia
Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese.
Ultime notizie su Francesca Albanese
Argomenti discussi: Musk in procura di Parigi il 20 aprile, Grok sotto indagine anche nel Regno Unito; Ambra Sabatini, oro ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, dialoga con Lia Capizzi; Il Giudizio di Parigi 60 anni dopo: a Londra si celebra la storia con Stag’s Leap Wine Cellars; L’ITALIA DOPO LA FINE DELL’ECCEZIONE FRANCESE.
Parigi chiede le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese, dopo le “dichiarazioni oltraggiose e colpevoli” rilasciate sabato durante un forum organizzato da Al Jazeera. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri franc - facebook.com facebook
Dopo Parigi, Madrid annuncia il divieto d'accesso ai social media agli adolescenti (i minori di 15 anni in Francia, di 16 in Spagna). Sanchez chiede responsabilità penale per i gestori delle piattaforme. Misure all’esame in Austria, Danimarca, Grecia, Olanda, P x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.