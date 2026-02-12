Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese. La relatrice speciale dell'Onu sui Territori palestinesi si trova nel mirino di più paesi dopo aver definito Israele “nemico comune dell’umanità” in un incontro con rappresentanti di Hamas e il ministro degli Esteri iraniano. Ora si attende di capire cosa farà l’Italia, mentre cresce la pressione internazionale.

Roma, 12 febbraio 2026 – Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, dopo le sue parole su Israele “nemico comune dell'umanità ” rilasciate alla presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano. “La signora Albanese si è già permessa in passato numerose uscite fuori luogo. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele: non può ricoprire questo incarico”, ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul. Ieri l'omologo francese, Jean Noel Barrot, aveva chiesto le dimissioni di Albanese, denunciando le sue “parole oltraggiose su Israele". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo Parigi, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese. Cosa farà l’Italia?

