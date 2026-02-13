Frane e smottamenti senso unico alternato su via Fra Generoso e Costiera di nuovo isolata | lo sfogo di Gagliano

Gagliano si trova di nuovo isolata a causa di una frana in via Fra Generoso, che ieri ha causato uno smottamento improvviso sulla strada principale che porta al viadotto Gatto. Il Comune di Salerno ha deciso di mettere in atto un senso unico alternato per i prossimi dieci giorni, per permettere ai tecnici di mettere in sicurezza l’area. La decisione è stata presa dal Commissario Prefettizio Vincenzo Panico, dopo che il crollo ha bloccato completamente il traffico sulla strada. Il rischio di ulteriori smottamenti ha convinto le autorità a intervenire subito, anche perché la frana ha provocato danni alle barriere di

Senso unico alternato per 10 giorni, lasso di tempo considerato utile per la messa in sicurezza: è quanto disposto dal Commissario Prefettizio del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, a fronte della frana registrata ieri in via Fra Generoso che conduce al viadotto Gatto. “Considerato che esiste un rischio reale e concreto di ulteriori crolli di materiale roccioso sulla carreggiata, con conseguente pericolo per la circolazione veicolare è necessario eliminare, per quanto possibile, ogni potenziale rischio per la circolazione veicolare su via Fra’ Generoso, nel tratto viario interessato dal crollo, disponendo l’istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo lungo il tratto, sino al termine dei lavori di messa in sicurezza e cessata situazione di pericolo sul versante”, si legge sull'ordinanza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su frane smottamenti

Questa mattina una frana ha bloccato via Fra Generoso, creando disagi e confusione tra i cittadini.

La Faentina, strada storica tra Mugello e Firenze, sta affrontando nuove sfide a causa di recenti piogge intense.

Ultime notizie su frane smottamenti

Argomenti discussi: Frane e smottamenti, crolli nel Ternano e nel Folignate; Maltempo e frane, l'elenco delle strade chiuse e a senso unico alternato a Viterbo e provincia; I danni del maltempo. Una frana ha bloccato via del Vallone a Castello; Continuano le frane e gli smottamenti in Sabina.

Frane e smottamenti, crolli nel Ternano e nel FolignateUna frana a Scandolaro ha bloccato la parte alta della strada. Caduto il muretto vicino alla ciclopedonale di Terni ... rainews.it

Frane, smottamenti e cedimenti. Viabilità in ginocchio nel Cosentino, diverse strade provinciali danneggiateMaltempo senza tregua nel Cosentino: frane, smottamenti e cedimenti del manto stradale mettono in ginocchio la viabilità in diversi comuni con provinciali chiuse o a rischio ... quicosenza.it

Maltempo: capannoni scoperchiati, famiglie evacuate e negozi chiusi, 500 interventi dei vigili del fuoco – le zone più colpite Frane e smottamenti, numerosi gli alberi caduti: chiuse alcune strade provinciali - facebook.com facebook

Protezione civile, massima attenzione per rischio idrogeologico e mareggiate. 'Mantenere alta l'attenzione per eventuali frane, smottamenti e allagamenti' #ANSA x.com