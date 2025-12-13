Cinema | morto a 60 anni Peter Greene il celebre ‘cattivo’ di Hollywood

L'attore Peter Greene, noto per i ruoli di antagonista in film come The Mask e Pulp Fiction, è stato trovato senza vita a 60 anni nel suo appartamento di New York. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo del cinema, dove aveva lasciato un'impronta indelebile con le sue interpretazioni intense e memorabili.

L’attore Peter Greene, celebre per i ruoli da “antagonista” a Hollywood in film come The Mask e Pulp Fiction, è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio nel suo appartamento del Lower East Side, a New York. Lo ha confermato il suo manager al New York Post. Greene aveva 60 anni. Famoso per aver interpretato Zed, la sadica guardia giurata in Pulp Fiction di Quentin Tarantino (1994), l’attore è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento di Clinton Street intorno alle 15:25 ed è stato dichiarato morto sul posto. La polizia non sospetta alcun gesto doloso; la causa del decesso sarà accertata dal medico legale. Lapresse.it Cinema: morto a 60 anni Peter Greene, il celebre ‘cattivo’ di Hollywood - L’attore Peter Greene, celebre per i ruoli da “antagonista” a Hollywood in film come The Mask e Pulp Fiction, è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio nel ... lapresse.it

