Francesco Bagnaia rivela il suo errore nel Mondiale 2025 di MotoGP e sul futuro…
Una stagione da incubo per Francesco Bagnaia, quella che si è chiusa a Valencia con uno sconfortante “zero”. Le ambizioni erano quelle di battagliare per il titolo mondiale con il compagno di squadra Marc Márquez, ma Pecco ha perso fin da subito la strada, non trovando risposte dalla Ducati GP25 e smarrendo progressivamente la fiducia. La chiusura al quinto posto della classifica iridata, a ben 257 punti dal Cabroncito, parla chiaro. Nell’evento “Campioni in Festa”, tenutosi ieri a Borgo Panigale per celebrare i successi della Rossa in top class, il pilota piemontese ha spaziato su vari temi ai microfoni di Motorsport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Portogallo 2025 in DIRETTA: Bezzecchi e Bagnaia in lotta per il terzo posto nel Mondiale
Leggi anche: MotoGP, il derby italiano tra Bezzecchi e Bagnaia illuminerà il finale di 2025. Duello “asimmetrico” per il 3° posto nel Mondiale
Francesco Bagnaia rivela il suo errore nel Mondiale 2025 di MotoGP e sul futuro…; Pol Espargaró rivela l'arma segreta di Marc Márquez: come il suo talento schiaccia lo spirito dei compagni di squadra.; Pol Espargaro rivela la brutale verità: essere il compagno di squadra di Marc Marquez è un killer.; Il dottor Costa rivela la verità scioccante sulla dura rivalità tra Marc Márquez e Valentino Rossi..
Francesco Bagnaia rivela il suo errore nel Mondiale 2025 di MotoGP e sul futuro… - Una stagione da incubo per Francesco Bagnaia, quella che si è chiusa a Valencia con uno sconfortante “zero”. oasport.it
Bagnaia, Melandri prova a risolvere l’enigma: “Ecco cosa è successo con Ducati”. Pecco insediato da Acosta e Aldeguer - La stagione di Pecco Bagnaia è un enigma anche per Marco Melandri che fa una previsione sul futuro: Nel 2027 sarà divorzio. sport.virgilio.it
Bagnaia: "Stracciato da Marquez a causa di Valentino Rossi", riflessioni su Pecco e il parere di Paolo Simoncelli - La crisi di Bagnaia tiene banco durante il letargo della MotoGP, l'ex Yamaha Hervè Poncharal tira in ballo il confronto con Marquez e Paolo Simoncelli indica nella radice rossiniana il problema di Pec ... sport.virgilio.it
In occasione del proprio centenario (1926–2026), Ducati apre la stagione sportiva 2026 con due livree speciali sulle Desmosedici GP di Francesco Bagnaia e Nicolò Bulega: Bagnaia con una livrea ispirata alla 750 Imola Desmo, famosa per la doppietta di Pa - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.