Francesca Lollobrigida si è detta profondamente ferita dai commenti negativi ricevuti sui social, dopo aver pubblicato un’intervista in cui teneva il suo bambino in braccio. La campionessa olimpica, vincitrice di un secondo oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha spiegato che molti hanno criticato il suo modo di comportarsi, facendola sentire delusa e triste. Quel momento, condiviso con il figlio poco dopo aver conquistato la medaglia, rappresentava per lei un gesto di gioia e orgoglio, ma alcuni utenti online hanno preferito puntare il dito. La medaglia, simbolo di fatica e sacrificio, si s

Vincitrice del secondo Oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida non ha nascosto l’amarezza per i commenti negativi ricevuti sui social dopo l’intervista subito dopo la conquista del primo oro con il figlio in braccio. “Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciarlo perché non lo vedevo da una settimana” ha dichiarato l’atleta che poi ha aggiunto: “Poi c’è stato giusto un bacio per salutarlo, l’ho strappato a mia sorella e poi lui voleva la sua mamma. Mi sono dispiaciuti i commenti, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Francesca Lollobrigida: “Molti commenti cattivi per l’intervista con mio figlio in braccio, ci sono rimasta male”

Approfondimenti su francesca lollobrigida

Francesca Lollobrigida ha conquistato un altro oro a Milano, nei 5mila metri del pattinaggio di velocità, ma il suo sorriso è stato offuscato dalle critiche ricevute sul figlio, che ha commentato con amarezza i commenti cattivi sui social.

Il ministro Lollobrigida si apre sulle sue emozioni, confessando di aver contato molto sul supporto di suo figlio per non mollare.

OLIMPIADI INVERNALI LOLLOBRIGIDA COMMENTI CATTIVI PER MIO FIGLIO IN BRACCIO #olimpiadiinvernali

Ultime notizie su francesca lollobrigida

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida: Molti commenti cattivi per l'intervista con mio figlio in braccio, ci sono rimasta male; Francesca Lollobrigida, doppio oro e le critiche per il figlio: Commenti cattivi, ci sono rimasta male; Milano-Cortina, Lollobrigida: Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me; Francesca Lollobrigida: Ho letto commenti cattivi, soprattutto da donne. Non toccate mio figlio.

Milano Cortina, Lollobrigida: Troppi commenti cattivi per aver preso mio figlio in braccioCi sono rimasta male anche per molti commenti cattivi. Così Francesca Lollobrigida parla delle polemiche per l’intervista con il figlio in braccio dopo la vittoria del primo oro. Io sono stata molt ... sassarinotizie.com

Francesca Lollobrigida, il secondo oro e le critiche per il figlio: Commenti cattivi, ci sono rimasta maleLa campionessa che a Milano ha collezionato il secondo oro nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio ha parlato delle critiche e dei commenti ricevuti per l'intervista con il figlio in braccio ... milanotoday.it

#FrancescaLollobrigida risponde alle critiche ricevute. Nonostante questo periodo dovrebbe essere per Francesca Lollobrigida un periodo “d’oro” per le 2 medaglie conquistate, non si smorzano le critiche a lei rivolte dopo aver rilasciato l’intervista a seguito d - facebook.com facebook

Dalle unghie verde fluo di Francesca Lollobrigida (il suo segretissimo portafortuna!) alla raffinata manicure metallizzata di Eileen Gu: a Milano Cortina 2026 la sfida più bella si gioca in punta di dita x.com