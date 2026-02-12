Milano Cortina Lollobrigida | Non mi sono arresa grazie a mio figlio Commenti? Ci sono rimasta male

Il ministro Lollobrigida si apre sulle sue emozioni, confessando di aver contato molto sul supporto di suo figlio per non mollare. La sua testimonianza arriva dopo alcune polemiche e commenti che l’hanno fatta stare male. La politica si muove tra tensioni e momenti di sincerità.

(Adnkronos) – “Chi mi stava vicino poteva percepire il mio stato d’animo: non mi sono arresa e devo ringraziare mio figlio”. Così Francesca Lollobrigida a Casa Italia dopo aver conquistato l’oro sui 5mila metri alle Olimpiadi di Milano Cortina. “Ogni volta che lo guardavo, pensavo: non voglio che abbia una mamma che gli insegni il fatto che ha rinunciato prima ancora di presentarsi sulla linea di partenza”, dice. “Se ripenso, posso dire che mi escono le lacrime. Ho i messaggi salvati in cui dico ‘basta’, non posso presentarmi così”, afferma. “Volevo che andasse in tutta altra maniera, però hanno insistito, pure loro hanno lottato insieme a me per riportarmi in carreggiata e li ringrazio tantissimo”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Francesca Fialdini commenta il Lastra Gate, svelando cosa le ha provocato dispiacere e delusione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano Cortina, Lollobrigida a casa Italia dopo i due ori: Non mi sono mai arresa per mio figlio

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Un oro bello... di mamma: Francesca Lollobrigida pensa di avere qualcosa in più e lo ha dimostrato alle Olimpiadi · Pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026; Milano Cortina, il meglio del giorno 1: Lollobrigida, Franzoni, Paris e non solo; Olimpiadi Milano Cortina, è di Francesca Lollobrigida il primo oro italiano; Lollobrigida: 'Mamma e atleta, non c'è emozione più bella'. VIDEO.

Milano Cortina, la diretta: Arianna Fontana argento nello short track, Francesca Lollobrigida ancora oro, Brignone vince l'oro nel super GAltro podio e altra medaglia per l'Italia: dopo i due ori nello slittino, arriva la medaglia di bronzo nella staffetta. Altro traguado importante per gli azzurri con protagonisti Verena HOFER, Emanuel ... ilgazzettino.it

Milano Cortina 2026: Brignone e Lollobrigida oro, Fontana argento e 13ª medaglia in carrieraSieghel eliminato per una penalità: Deluso ma tranquillo Dopo l’eliminazione nonostante il primo posto per una penalizzazione nei 1.000 metri di short track, Pietro Sighel commenta: Ovviamente mi d ... msn.com