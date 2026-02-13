Francavilla siglato il protocollo fra l' ordine dei commercialisti e Risco | garantita assistenza ai contribuenti nella riscossione

L’Ordine dei commercialisti di Chieti e Risco srl hanno firmato oggi un accordo per migliorare il supporto ai contribuenti nella riscossione. La firma è avvenuta dopo che le parti hanno riscontrato difficoltà nella gestione delle pratiche fiscali e hanno deciso di unire le forze per offrire un aiuto più efficace. L’accordo mira a creare canali di comunicazione diretti e a semplificare le procedure per chi deve affrontare questioni fiscali.

La firma è avvenuta negli uffici della società Risco srl a Francavilla al Mare, alla presenza del presidente dell'Odcec Chieti, Francesco Cancelli, e della presidente di Risco srl, Alessandra De Leonardis. Le richieste verranno inoltrate per conto del contribuente alla mail riservata agli iscritti Odcec di Chieti [email protected], corredate da elementi idonei a comprovare l'appartenenza all'ordine e dalla documentazione necessaria. Il protocollo prevede inoltre impegni di riscontro e lavorazione da parte di Risco srl, modulati in funzione della tipologia di richiesta: per alcune attività (ad esempio rilascio estratti conto e documenti di notifica, gestione delle istanze di rateazione, informazioni e istanze su ipotechefermi) è fissato un obiettivo di lavorazione massimo di 20 giorni, mentre per quesiti e assistenza su questioni normative e criticità applicative è previsto riscontro entro 30 giorni.