Camera di commercio e Ordine dei commercialisti | firmato un protocollo d' intesa

La Camera di commercio di Chieti Pescara ha firmato un protocollo d'intesa con gli Ordini dei commercialisti delle province di Chieti, Pescara, Vasto e Lanciano. L'accordo mira a promuovere iniziative congiunte e a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni, favorendo lo sviluppo e la tutela delle imprese locali. La collaborazione si inserisce in un quadro di consolidamento delle reti di supporto alle attività economiche del territorio.

La Camera di commercio di Chieti Pescara ha sottoscritto un protocollo d'intesa con gli Ordini dei commercialisti di Chieti, Pescara, Vasto e Lanciano. Una iniziativa, voluta dalle parti, che ha l’obiettivo di snellire i tempi di risposta alle pratiche garantendo velocità ed efficienza. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

