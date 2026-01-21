Fra assistenza ai fragili e ai bisognosi il bilancio delle attività annuali del Sovrano militare ordine di Malta Abruzzo e Molise

Il bilancio annuale del Sovrano militare ordine di Malta nelle regioni di Abruzzo e Molise evidenzia le attività di assistenza rivolte ai fragili e bisognosi. La delegazione territoriale, sotto la guida del delegato e del consiglio delegatizio, opera in collaborazione con il Gran Priorato di Napoli e Sicilia, svolgendo un ruolo fondamentale nel supporto alle comunità locali e nella promozione di iniziative di solidarietà.

Il Sovrano militare ordine di Malta (Smom), o Ordine di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta vede una sua delegazione territoriale anche per l'Abruzzo e il Molise, diretta da un delegato e un consiglio delegatizio, facente capo al Gran Priorato di Napoli e Sicilia. Sono varie le.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco: celebrazione ad Avellino e bilancio delle attività annuali

Leggi anche: Il nuovo comandante del comando militare Esercito Abruzzo e Molise in visita a Chieti dal prefetto

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Assistenza agli anziani non autosufficienti, sindacati in allarme: Legge 33 ferma; Università: Milano-Bicocca-Fond. La Pelucca, percorso formativo per studenti nelle Rsa; Persone fragili: a Rimini nasce la rete ambulatoriale per curarle. Gianfreda: Promuovere la prevenzione; Patto Bicocca e Pelucca. Studenti in Rsa.

Fra assistenza ai fragili e ai bisognosi il bilancio delle attività annuali del Sovrano militare ordine di Malta Abruzzo e MoliseAnche nel 2025 l’opera caritativa locale della Delegazione di Abruzzo e Molise si è rivolta ai poveri ed ai malati presenti nella propria giurisdizione territoriale ... ilpescara.it

Lecce, tra i nuovi servizi Caritas un ambulatorio su quattro ruote per l’assistenza ai più fragiliE a breve un centro diurno per i disabili. La Caritas diocesana ha inaugurato due nuovi strumenti per ampliare la rete dei servizi sanitari e assistenziali In una Puglia che guida il primato Istat di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

AVVISO IMPORTANTE Prorogato il termine per presentare le istanze per: • Assistenza domiciliare (anziani, persone fragili e disabili) • Centro diurno per disabili (adulti e minori) Nuova scadenza: 30 gennaio 2026 Affrettati a presentare la domanda! - facebook.com facebook