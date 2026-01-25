Crolla una palazzina vicino Roma si cerca una persona sotto le macerie

A Morlupo vicino Roma, una palazzina disabitata è crollata, lasciando una persona senza fissa dimora sotto le macerie. Sul posto, le squadre di soccorso, compresi i vigili del fuoco e le unità cinofile, stanno operando per individuare e mettere in sicurezza eventuali sopravvissuti. La situazione è in fase di valutazione e le operazioni di ricerca sono in corso.

Una palazzina disabitata è crollata a Morlupo. All'interno viveva una persona senza fissa dimora: vigili del fuoco al lavoro con unità cinofile.

