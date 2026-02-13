Frana Arenzano il giorno dell' esplosivo con stop ai treni | orari divieti e chiusure

Oggi, venerdì 13 febbraio 2026, le squadre di tecnici stanno facendo esplodere la frana che blocca la via Aurelia ad Arenzano dal 25 gennaio, causando la sospensione del traffico ferroviario e veicolare.

Oggi, venerdì 13 febbraio 2026, verrà utilizzato l'esplosivo sulla frana che dal 25 gennaio blocca la via Aurelia ad Arenzano. Si tratta di un'esplosione controllata con micro-cariche, finalizzata alla rimozione della parete rocciosa pericolante, in particolare si tratta di un enorme masso dal peso di oltre 2mila tonnellate e alto come un palazzo di quattro piani. L'intervento, delicato, eseguito da personale specializzato e con grande spiegamento di forze, coinvolgerà l'area tra le ore 12 e le 15:45 ed è stato spiegato che, se necessario, una seconda esplosione sarà effettuata subito nelle ore successive.