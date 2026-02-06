Frana Arenzano come cambiano gli orari di treni e bus

Da giorni, i lavori per rimuovere la frana che blocca la via Aurelia ad Arenzano continuano senza sosta. Nel frattempo, le autorità hanno deciso di modificare gli orari di treni e bus per permettere ai residenti di raggiungere il borgo di Vesima, che altrimenti restava isolato. Sono state introdotte nuove fermate, sperando di alleggerire i disagi di chi vive in quella zona. La situazione resta delicata, ma almeno ora ci sono alternative per muoversi.

Mentre non si fermano le operazioni per liberare la via Aurelia ad Arenzano, bloccata dal 23 gennaio a causa di una frana, arrivano nuove fermate dei treni e dei bus per agevolare il borgo di Vesima, altrimenti tagliato fuori dai collegamenti.Treni: chi ferma anche a Vesima, i nuovi orariPer.

