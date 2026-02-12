Frana Arenzano venerdì è il giorno dell' esplosivo | orari divieti cosa succede dopo
Domani ad Arenzano si userà l’esplosivo per mettere in sicurezza la frana che blocca la via Aurelia dal 25 gennaio. Dopo aver ottenuto il via libera dalla Prefettura di Cuneo, le micro-cariche verranno posizionate durante la giornata di venerdì. Le autorità hanno già annunciato divieti e precauzioni da rispettare durante questa operazione, che rappresenta un passaggio fondamentale per riaprire la strada.
C'è una data ufficiale per l'utilizzo dell'esplosivo sulla frana che dal 25 gennaio blocca la via Aurelia ad Arenzano: dopo il via libera della Prefettura di Cuneo sul trasporto del materiale esplodente, le micro-cariche verranno utilizzate domani, venerdì 13 febbraio. L'esplosivo su una roccia.🔗 Leggi su Genovatoday.it
