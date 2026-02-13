frana a vietri rabbia e paura tra i sindaci in prefettura

Una frana a Vietri sul Mare ha provocato grande preoccupazione tra i sindaci della zona. Giovanni De Simone, sindaco del paese, ha definito il fatto un momento drammatico, sottolineando la paura che si è diffusa tra la comunità. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Madonna dell’Arco, creando tensione tra gli abitanti e le autorità locali. La preoccupazione cresce ora tra i sindaci delle aree vicine, preoccupati per eventuali rischi futuri.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo ha definito un momento drammatico il sindaco di Vietri sul mare Giovanni De Simone descrivendo la paura per quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via Madonna dell’Arco. La frana non ha solo interrotto la strada ma soprattutto ha messo a rischio delle abitazioni e reso necessaria in via precauzionale lo sgombero di sei edifici da dove sono state allontanate al 14 persone. C’è un pezzo di roccia che si è staccato e le persone sono state inviate ad allontanarsi. Il comune ha provveduto a trovare una sistemazione provvisoria nei pressi delle strutture ricettive, ma le previsioni del tempo non promettono niente di buono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Vietri sul Mare e Cetara riaprono la strada.

Da questa mattina sono in vigore due sensi unici alternati lungo la strada statale 18 tra Vietri e Cava, e tra Vietri e Salerno.

Maltempo in Campania, frana a Vietri: 5 famiglie evacuate. Allerta arancione in CalabriaProsegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Oggi venerdì 13 febbraio è allerta arancione in Calabria, gialla in Umbria, Sicilia, Sardegna e Puglia. adnkronos.com

Frana sotto l'Amalfitana a Vietri sul Mare: cinque famiglie evacuateI vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatosi dal costone sottostante la SS163. Il distacco ha danneggiato ... ilmattino.it

Tgr Rai Campania. . A Vietri, dopo la frana, tecnici a lavoro per la messa in sicurezza della zona. I vigili del fuoco monitorano il fronte dello smottamento. Si lavora alla riapertura parziale della SS 163, con un senso unico alternato che permetta almeno il passa - facebook.com facebook

Preoccupa la frana a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana #VietrisulMare #Salerno #CostieraAmalfitana #frana #RadioBruno #13febbraio x.com