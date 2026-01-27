Frana Niscemi la collina scende verso la piana di Gela Ciciliano | Situazione critica Evacuate 1500 persone case non recuperabili

La frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 1.500 persone, poiché le abitazioni non sono più recuperabili. La situazione, definita critica da Fabio Ciciliano, responsabile della protezione civile, richiede interventi tempestivi e coordinati. La collina si sta muovendo verso la piana di Gela, evidenziando la gravità del fenomeno e la necessità di monitoraggio continuo e misure di sicurezza.

«La frana è pienamente attiva e la situazione è critica». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, arrivato a Niscemi (Caltanissetta) per fare il punto della situazione con le autorità locali. «Io stesso ho verificato e accertato con il mio telefono durante un sopralluogo - ha aggiunto - Ci sono abitazioni che non potranno essere più recuperate e bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva». «Abbiamo fatto in questo momento un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

