Frana a Niscemi terminati gli accertamenti della Procura

La Procura di Niscemi ha concluso le verifiche sulla frana che ha interessato il centro cittadino e le zone periferiche lunedì pomeriggio, dopo aver esaminato le aree coinvolte. Nei giorni scorsi, i tecnici hanno attraversato le strade e i quartieri colpiti, raccogliendo dati utili per capire le cause del movimento di terra. I sopralluoghi si sono estesi anche alle zone più periferiche, dove si sono verificati piccoli smottamenti.

Sopralluoghi estesi tra centro urbano e aree periferiche. Si sono concluse nel primo pomeriggio di oggi, 13 febbraio, le attività di verifica tecnica nei luoghi colpiti dalla frana a Niscemi. Per il secondo giorno consecutivo, i magistrati della Procura di Gela, affiancati da consulenti tecnici e forze dell'ordine, hanno effettuato rilievi approfonditi sull'intera area interessata dal dissesto. Le operazioni hanno riguardato non solo la zona a valle del movimento franoso, già esaminata nella giornata precedente, ma anche le strade esterne al centro abitato e i terreni circostanti, con controlli capillari finalizzati a comprendere l'estensione e le cause del fenomeno.