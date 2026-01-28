La procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana che ha colpito Niscemi. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole elementari dopo il crollo e di avviare un procedimento penale per disastro colposo. La frana ha provocato danni e ha costretto alcune famiglie ad abbandonare le proprie case in fretta. La situazione resta sotto controllo mentre si cerca di capire cosa abbia causato il movimento di terra.

La procura della Repubblica di Gela ha aperto un procedimento penale per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana a seguito dei gravi eventi franosi che stanno interessando il comune di Niscemi e che ha portato all’evacuazione di 1.500 persone. L’indagine, avviata per accertare eventuali responsabilità nella gestione e nella prevenzione del dissesto, è al momento a carico di ignoti. Il procedimento è assegnato a due pm oltre che al procuratore capo Salvatore Vella. A Niscemi centinaia di bimbi a casa per la chiusura delle elementari Centinaia di bambini sono costretti a stare a casa perché le scuole elementari che frequentano sono state chiuse per la frana che sta mettendo in ginocchio la comunità di Niscemi (Caltanissetta). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frana a Niscemi, indagine della Procura per disastro colposo. Chiuse le scuole elementari

Approfondimenti su Niscemi Frana

Una frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

A Niscemi, in Sicilia, si è verificata una frana causata dal maltempo, che ha portato all’evacuazione di circa mille persone e alla chiusura delle scuole nel quartiere interessato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana Niscemi, oltre 1.500 sfollati. Meloni sorvola zone colpite da maltempo in Sicilia. News; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Video. Frana a Niscemi, in Sicilia: evacuate centinaia di persone; La frana di Niscemi è nota dal 1997 e avanzerà. Il fronte non è mai stato interessato da interventi di messa in sicurezza.

Frana a Niscemi, indagine della Procura per disastro colposo. Chiuse le scuole elementariLa procura della Repubblica di Gela ha aperto un procedimento penale per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana a seguito dei gravi eventi franosi ... gazzettadelsud.it

Lo speciale sulla frana a NiscemiLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana Niscemi, oltre 1.500 sfollati. Meloni sorvola zone colpite dal maltempo in Sicilia ... tg24.sky.it

Le spaventose immagini della frana di Niscemi stanno facendo il giro del mondo: è un paese sull'orlo del baratro. Oltre 1.500 persone hanno dovuto abbandonare le loro case, interi quartieri sono stati evacuati, le scuole restano chiuse, le strade interrotte. Il co facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue l’impegno dei #vigilidelfuoco nelle attività di monitoraggio dell’area e di supporto alla popolazione: nelle ultime 12 ore effettuati 70 interventi per recupero beni dalle abitazioni evacuate, operazioni in corso [ #28gennaio 10:00] x.com