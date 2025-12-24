Cura ambientale e riciclo Premiati i cittadini virtuosi

Recentemente, il sindaco Luca Vignoli e l’assessora Annalisa Cerrè hanno consegnato riconoscimenti ai cittadini di Castel Maggiore che si sono distinti nel concorso ‘Attivi & vincenti’ per le buone pratiche ambientali e il riciclo. Questo gesto evidenzia l’importanza di promuovere comportamenti virtuosi a favore della sostenibilità e della cura dell’ambiente locale.

Premiate le buone pratiche ambientali. Nei giorni scorsi il sindaco Luca Vignoli e l'assessora alla sostenibilità ambientale Annalisa Cerrè hanno consegnato premi e riconoscimenti ai cittadini di Castel Maggiore che si sono distinti nel concorso 'Attivi & vincenti'. È il concorso promosso insieme a Geovest per incentivare le buone pratiche ambientali. Un progetto nato per premiare i cittadini più virtuosi nella gestione dei rifiuti e nelle attività di cura del territorio, con un meccanismo semplice: più punti si accumulano, più possibilità si hanno di vincere i premi in palio. I punti possono essere raccolti con diverse azioni concrete a favore dell'ambiente: conteggiando i conferimenti di rifiuti differenziati ai centri di raccolta; conferendo carta e plastica alle Ecostation ma anche partecipando all'iniziativa 'Passi puliti'.

Una mattinata dedicata alla cura degli spazi comuni e all’educazione ambientale, con l’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa dalla Rete di quartiere San Tomaso e Legambiente. Insieme alla rete, agli alunni e alle insegnanti della scuola primaria Biffi, il quart - facebook.com facebook

