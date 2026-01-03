Fotovoltaico alla mensa della Marconi | Sostenibilità ambientale al top

La mensa della scuola Marconi sarà dotata di un impianto fotovoltaico, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Questa iniziativa permette alla struttura di produrre energia pulita e ridurre l’impatto ecologico, favorendo un approccio più responsabile verso l’ambiente. Con questa installazione, la scuola si impegna a promuovere pratiche sostenibili e a sensibilizzare studenti e staff sull’importanza delle energie rinnovabili.

di Manuela Plastina La nuova mensa della scuola Marconi sarà dotata di un impianto fotovoltaico che la renderà autosufficiente dal punto di vista energetico. L’ultima manovra di bilancio 2025 della Regione prevede anche un finanziamento specifico da 75 mila euro per la primaria di Grassina: è stato inserito su richiesta del capogruppo regionale di Casa Riformista (ed ex sindaco di Bagno a Ripoli) Francesco Casini. L’intervento è stato presentato e coordinato dall’amministrazione comunale ripolese; consentirà di completare l’opera inaugurata solo lo scorso 1° ottobre, finanziata attraverso risorse del Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fotovoltaico alla mensa della Marconi: "Sostenibilità ambientale al top" Leggi anche: AdP "vola" verso la sostenibilità ambientale: maxi piano fotovoltaico per gli aeroporti Leggi anche: Cibo e sostenibilità ambientale alla Piccola Fiera d’autunno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fotovoltaico alla mensa della Marconi: "Sostenibilità ambientale al top" - Grassina, arriva un finanziamento di 75mila euro chiesto dall’ex sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini "Un esempio concreto di come il bilancio regionale possa supportare progetti pronti e utili ... lanazione.it

Sistemi di accumulo: il cuore del fotovoltaico nel 2026 Nel nuovo anno, l’efficienza energetica passa anche dalla capacità di immagazzinare l’energia prodotta. I sistemi di accumulo permettono alle aziende di: Massimizzare l’autoconsumo e ridurre i costi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.