Vento forte | alberi crollati in strada Disagi al Vomero Bagnoli Pozzuoli Giugliano e Marano

Mattinata di forte maltempo a Napoli e nell’hinterland, dove le raffiche di vento che soffiano dalla scorsa notte stanno provocando numerosi disagi. In diversi quartieri della città e nei comuni limitrofi si registrano alberi crollati, rami pericolanti e interventi urgenti dei soccorritori. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo arancione valida per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Vento forte: alberi crollati in strada. Disagi al Vomero, Bagnoli, Pozzuoli, Giugliano e Marano

Bomba d'acqua su #roma: pioggia e vento forte, allagamenti e temperature crollate. Le previsioni Vai su X

ALLERTA #METEO #MOLISE: PIOGGE DIFFUSE E VENTO FORTE - facebook.com Vai su Facebook

Forte maltempo in Campania: alberi crollati a Napoli - A causa del vento forte, si segnalano diversi alberi crollati a Napoli nella mattinata. Riporta inmeteo.net

Maltempo Napoli, alberi crollati da Vomero a Fuorigrotta: interventi di polizia locale e pompieri in tutta la città - Al Vomero doppio intervento in via Luca Giordano e vicino al Cardarelli per alberi crollati. Secondo fanpage.it

Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti - Allerta meteo gialla su tutta la Campania con rischio temporali, pioggia, vento e frane. Riporta fanpage.it