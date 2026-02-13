forti piogge in calabria abitanti soccorsi con i gommoni nel cosentino

Le intense piogge che si sono abbattute in Calabria hanno causato l’esondazione dei fiumi Busento e Campagnano nel Cosentino, costringendo i vigili del fuoco a soccorrere diversi residenti con i gommoni. In alcune zone, le strade sono state sommerse dall’acqua, impedendo il passaggio delle auto e isolando alcune famiglie.

Le abbondanti piogge cadute in Calabria hanno provocato l'esondazione dei fiumi Busento e Campagnano, nel Cosentino, rendendo necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco. Le maggiori criticità si sono registrate a Grisolia dove dieci persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali. A Rogliano, le squadre sono riuscite a raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana.

Questa domenica a Reggio Calabria si sveglia sotto una pioggia battente e venti che soffiano forte.

Il maltempo colpisce il Sud, con Calabria e Sicilia in allerta arancione.

