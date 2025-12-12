Manovra l' unica preoccupazione del Pd | A rischio il concertone del Primo Maggio

Il Partito Democratico esprime preoccupazione per la manovra finanziaria, evidenziando come i tagli previsti possano mettere a rischio la produzione e la competitività della Rai, con particolare attenzione ai grandi eventi come il concertone del Primo Maggio. La questione sottolinea le tensioni tra esigenze di risparmio e tutela della cultura e dell'intrattenimento pubblico.

"Apprendiamo dal Cda Rai una forte preoccupazione per i tagli previsti dalla manovra e per i rischi che questi interventi comportano sulla capacità dell'azienda di produrre e competere, in particolare per quanto riguarda i grandi eventi. Alla vigilia del Festival di Sanremo il Governo sceglie di colpire duramente la Rai, mettendo in discussione appuntamenti che fanno parte della storia culturale del Paese: Sanremo, il Concerto del Primo Maggio, le grandi produzioni che uniscono milioni di cittadini". Lo dichiarano i deputati del Partito Democratico della Commissione di Vigilanza Rai. "Ridurre ulteriormente le risorse significa indebolire il servizio pubblico proprio nei suoi punti di forza: pluralismo, produzione culturale, presidio democratico nei territori.

