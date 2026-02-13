Formello muro di contenimento frana su una palazzina per il maltempo | uomo di 58 anni perde la vita sotto le macerie

Formello, nella serata del 12 febbraio, un muro di contenimento franato su una palazzina a causa delle intense piogge ha ucciso un uomo di 58 anni, che è rimasto sepolto sotto le macerie mentre cercava di mettersi in salvo.

Il dramma nella serata del 12 febbraio. Un uomo di circa 58 anni è morto dopo essere stato travolto dal crollo di un muro di contenimento. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 12 febbraio a Formello, alle porte di Roma. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario del 118, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e prestare soccorso ai coinvolti. Le possibili cause del cedimento. Secondo una prima ricostruzione, una porzione di costone avrebbe ceduto probabilmente a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

