Muro di contenimento crolla su una palazzina | un uomo muore sotto le macerie

I detriti hanno travolto un edificio di tre piani. Altre due persone sono state estratte vive dai vigili del fuoco e portate in ospedale La sua casa viene travolta dal crollo di un muro di contenimento e un uomo di 58 anni muore sepolto dai detriti. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 12 febbraio a Formello (Roma). Ci sono anche due feriti. Come si legge su RomaToday, l'uomo viveva in una palazzina di tre piani - sei appartamenti in tutto - in via Nazario Sauro. Lo stabile è stato investito dal crollo di un muro di contenimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.🔗 Leggi su Today.it

A Formello, ieri sera, un muro di contenimento crolla sulla palazzina di via delle Rose, travolgendo un uomo di circa 58 anni che muore sul colpo, mentre altri due residenti vengono feriti.

Formello, crolla un muro di contenimento e sfonda la parete di una casa: un mortoIl costone di contenimento lungo la rampa al numero 58 di via Nazario Sauro a Formello ha ceduto a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Il crollo è avvenuto poco prima delle 23.00 di eiri sera. rainews.it

Muro di contenimento crolla su una casa: una persona travolta e uccisa dai detritiTragedia a Formello in provincia di Roma, dove una persona di 60 anni è morta nel crollo di un muro di contenimento a seguito del maltempo ... fanpage.it

