Formello, crolla muro di contenimento. Morto un uomo

A Formello, un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite dopo il crollo di un muro di contenimento che si è verificato a causa di lavori di consolidamento non riusciti. Il fatto è accaduto durante la mattina, mentre alcuni operai stavano intervenendo sulla struttura per rinforzarla. La caduta improvvisa della parete ha travolto le persone che si trovavano nelle vicinanze.

A Formello, nel comune di Roma, un uomo di 58 anni è morto nella sua casa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, quando un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato e ha travolto l'intera abitazione, provocando il crollo che ha sepolto l’uomo sotto le macerie.

