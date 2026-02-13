Formello, 60enne morto a causa del crollo di un muro: il luogo della tragedia Tragedia nella tarda serata di ieri a Formello, alle porte di Roma. Intorno alle 22.45, la Squadra 31A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Campagnano è intervenuta in via Nazario Sauro 48, nel territorio del Comune di Formello, a seguito del crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto su un’abitazione sottostante. Il muro, che si trovava su una proprietà privata, si è sgretolato improvvisamente, causando la morte di un uomo di 60 anni che si trov

Tragedia nella tarda serata di ieri a Formello, alle porte di Roma. Intorno alle 22.45 la Squadra 31A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Campagnano è intervenuta in via Nazario Sauro 48, nel territorio del Comune di Formello, a seguito del crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto su un’abitazione sottostante. Nel cedimento è rimasta coinvolta una persona di circa 60 anni, travolta dai detriti. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Presenti il funzionario dei Vigili del Fuoco di servizio, i Carabinieri e il personale del 118 per gli adempimenti di competenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Roma, crolla un muro a Formello: morto un uomo di 60 anni

A Formello, un muro di contenimento si è sgretolato sulla palazzina di via delle Vigne a causa delle forti piogge di ieri sera, provocando la morte di un uomo e il ferimento di due persone, tra cui una donna che si trovava nell'appartamento sottostante.

