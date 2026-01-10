Ecco un’introduzione adatta: In vista del terzo turno della FA Cup 2025/26, presentiamo un'analisi delle formazioni, statistiche e anticipazioni sulle sfide in programma. Tra queste, spicca l’attesa partita Portsmouth-Arsenal, un incontro che rappresenta un momento importante del torneo. Questa anteprima si basa sulle ultime informazioni disponibili, offrendo un quadro aggiornato per gli appassionati che desiderano conoscere i dettagli più recenti di questa competizione.

2026-01-10 10:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della FA Cup Portsmouth-Arsenal. Il difensore centrale del Portsmouth Regan Poole afferma che il club di seconda divisione “farà un buon tentativo” estendendo la sua imbattibilità casalinga a quattro partite quando la capolista Premier League, l’Arsenal, arriverà al terzo turno della FA Cup. Il Pompey è un punto sopra la zona retrocessione ma ha due partite in mano contro il Norwich City terzultimo ed è stato aiutato raccogliendo sette punti degli ultimi nove disponibili in casa, inclusa una vittoria per 2-1 sul Charlton Athletic il 29 dicembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni, statistiche e anteprima del terzo turno della FA Cup 2025/26

