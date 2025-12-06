Formazioni statistiche anteprime pronostici in Ligue 1
2025-12-05 15:45:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima PSG-Rennes. Il Paris Saint-Germain cercherà di riprendersi da quella che Luis Enrique ha descritto come la “peggior partita della stagione” quando ospiterà il Rennes al Parc des Princes. Sabato scorso la squadra di Luis Enrique ha subito la seconda sconfitta stagionale in Ligue 1, quando il PSG è stato battuto 1-0 in casa del Monaco. “È difficile mantenere la coerenza quando si commettono errori individuali. È stata la nostra peggior partita della stagione”, ha detto Luis Enrique dopo la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Scopri altri approfondimenti
Lazio-Milan, ottavi di finale Coppa Italia 2025: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. Analisi aggiornamenti, statistiche, arbitro e situazione infermeria. Lazio in campo all’Olimpico a caccia del pass per i quarti. laziofanshop.it/stadio/lazio-m Vai su X
Lazio-Milan, ottavi di finale Coppa Italia 2025: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. Analisi aggiornamenti, statistiche, arbitro e situazione infermeria. Lazio in campo all’Olimpico a caccia del pass per i quarti. - facebook.com Vai su Facebook
PSG - Inter Cronaca, formazioni e statistiche - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Scrive tuttosport.com
Tunisia - Mauritania Cronaca, formazioni e statistiche - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Riporta tuttosport.com