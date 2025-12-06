Formazioni statistiche anteprime pronostici in Ligue 1

2025-12-05 15:45:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima PSG-Rennes. Il Paris Saint-Germain cercherà di riprendersi da quella che Luis Enrique ha descritto come la “peggior partita della stagione” quando ospiterà il Rennes al Parc des Princes. Sabato scorso la squadra di Luis Enrique ha subito la seconda sconfitta stagionale in Ligue 1, quando il PSG è stato battuto 1-0 in casa del Monaco. “È difficile mantenere la coerenza quando si commettono errori individuali. È stata la nostra peggior partita della stagione”, ha detto Luis Enrique dopo la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com