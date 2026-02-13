Forlì torna Ti ho sposato per allegria | Ingrassia e Bargilli tra tabù e risate anni ’60

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì, Enzo Ingrassia e Violante Placido Bargilli hanno portato sul palco lo spettacolo “Ti ho sposato per allegria”, un adattamento di Natalia Ginzburg che rivisita le dinamiche delle relazioni con ironia e senza paura dei tabù degli anni ’60. La rappresentazione, andata in scena nel teatro comunale, si distingue per il modo in cui mette in scena le tensioni tra i personaggi, evidenziando come i temi di allora siano ancora oggi molto vicini a chi ascolta. Ingrassia e Bargilli hanno scelto di inserire dettagli autentici dell’epoca, come i costumi e le battute, per rendere più

Forlì rivive la commedia di Natalia Ginzburg: Ingrassia e Bargilli portano sul palco un’analisi senza tempo delle relazioni. Forlì si prepara ad accogliere Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli al Teatro Diego Fabbri per una rilettura di “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg. Lo spettacolo, in scena questa sera, e con repliche in programma per domani e domenica, offre uno sguardo ironico e lucido sulle dinamiche relazionali e i tabù dell’Italia degli anni Sessanta. Un’opera che, nonostante il contesto storico, continua a risuonare con forza nel presente. Un ritorno al Fabbri e un legame con Proietti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Amore e comicità domestica, Marianella Bargilli e Giampiero Ingrassia in "Ti ho sposato per allegria"

La commedia

Natalia Ginzburg senza tempo, Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli a teatro nella commedia "Ti ho sposato per allegria"

Questa sera il teatro si anima con la commedia di Natalia Ginzburg, scritta nel 1965, ma ancora fresca e attuale.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Ti ho sposato per allegria torna in scena al Teatro Diego Fabbri di Forlì; Un weekend al Teatro Diego Fabbri di Forlì con Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg; Amore e invidia? Attraversano il tempo; L'estro di Scaccabarozzi al servizio del Forlì: Bene a Pesaro ma giovedì bisogna vincere.

Torna il Capodanno in piazza a Forlì: è la prima volta dal 2019. Show nel nome di CecchettoForlì, 3 dicembre 2025 – Musica, luci e balli in piazza Saffi per celebrare tutti insieme l’arrivo del 2026. Dopo qualche anno di pausa ritorna in grande stile la festa di Capodanno nel cuore pulsante ... ilrestodelcarlino.it